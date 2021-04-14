فرنسا وألمانيا وبريطانيا: نتابع بقلق إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%

أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأربعاء، عن قلقها إزاء إعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ليصل إلى 60 بالمئة ونصب أجهزة طرد مركزي جديدة متطورة في منشآتها النووية.

وقال المتحدثون باسم وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك اليوم “هذا الأمر يعد تطورا خطيرا لأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب يشكل خطوة مهمة في إنتاج سلاح نووي، إذ لا يوجد لدى إيران حاجة مدنية للتخصيب بهذا المستوى”، مشيرا إلى أنه “ونعرب عن قلقنا أيضا إزاء الأخبار التي تفيد بأن إيران تخطط لتركيب 1000 جهاز طرد مركزي إضافي في نطنز، مما سيزيد بشكل كبير من قدرة التخصيب الإيرانية”.

ولفت البيان إلى أن “إعلان إيران مؤسف لأنه يأتي في وقت بدأ فيه جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة مناقشات جوهرية، بهدف إيجاد حل دبلوماسي سريع لتنشيط واستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة”، منوها بأن “الاتصالات الإيرانية الخطيرة الأخيرة تتعارض مع الروح البناءة وحسن النية لهذه المناقشات”.

وأكد بيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنه “في ضوء التطورات الأخيرة، نؤكد رفضنا لجميع الإجراءات التصعيدية من أي طرف، وندعو إيران إلى عدم تعقيد العملية الدبلوماسية”.

المصدر: سبوتنيك