رد دفوع شكلية وجلسة لإستجواب رياض سلامة في 13 تشرين الأول

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت لارا عبد الصمد أصدرت اليوم قرارا قضى برد كل الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الدعوى المقدمة ضده من محامي الدائرة القانونية لمجموعة” الشعب يريد إصلاح النظام”، وذلك في جرائم المواد 319 و 330 و 359 و 360 و 373 من قانون العقوبات.

وقررت عبد الصمد بت الدفع الأول مع الأساس لناحية الوصف الجرمي ورد سائر الدفوع الشكلية ومتابعة الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ودعوة سلامة لإستجوابه بتاريخ 13 تشرين الأول المقبل.

وكان المحامون المدعون قد تقدموا بمذكرة ردا على مذكرة دفوع سلامة طالبين ردها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام