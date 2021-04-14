الشخير عند الأطفال من الأعراض الخطيرة

يرتبط الشخير المنتظم عند الأطفال بتغيرات هيكلية مهمة في الدماغ. توصل إلى هذا الاستنتاج علماء أمريكيون نشروا نتائج أبحاثهم في مجلة Nature Communications.

تشرح هذه النتيجة لماذا يعاني الأطفال الذين يشخرون أثناء نومهم من مشاكل سلوكية مثل عدم الانتباه وزيادة الاندفاع والنشاط الزائد والعدوانية وصعوبات التعلم في المدرسة.

يتسبب الشخير في اضطراب النوم أثناء الليل بسبب التنفس المتقطع ونقص إمداد الدماغ بالأكسجين. وجد المؤلفون أنه في الأطفال الذين يشخرون بانتظام – ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، تكون المادة الرمادية في عدة مناطق من الفصوص الأمامية للدماغ أرق. هذه المناطق من الدماغ مسؤولة عن المهارات المعرفية والتحكم في الانفعالات.

وجد العلماء أن القشرة الأرق في هذه المناطق ترتبط بالتنفس المضطرب أثناء النو، وهو شكل حاد يسمى انقطاع النفس.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أمل إشعياء: “هذه هي أكبر دراسة من نوعها، تبحث بعمق في العلاقة بين الشخير وتشوهات الدماغ. هذه التغيرات الدماغية مماثلة لتلك التي تظهر عند الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. وغالبًا ما يتسم هؤلاء الأطفال أيضًا بفقدان السيطرة المعرفية…”.

واضافت إشعياء: “إذا كان لديك طفل يشخر أكثر من مرتين في الأسبوع، فيجب فحصه. لدينا الآن بيانات هيكلية مقنعة من تصوير الدماغ تدعم أهمية تشخيص وعلاج الضائقة التنفسية لدى الأطفال وقت النوم “.

وفقًا للعلماء، يمكن علاج الأطفال الذين يعانون من أعراض الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم والتنفس عن طريق الفم باستئصال اللوزتين واستئصال الغدد الصماء، وكلما تم ذلك مبكرًا كان ذلك أفضل.

وأضاف ألبرت ريس أستاذ في جامعة UMSOM: “لقد أظهرنا لأول مرة أنه يمكن استخدام التصوير الدماغي لتحديد الضرر الذي يلحقه هذا الاضطراب الشائع بالنمو العصبي للطفل. هذه دراسة ضرورية تؤكد على ضرورة التشخيص الصحيح لاضطرابات التنفس أثناء النوم والشخير عند الأطفال”.

لاحظ المؤلفون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد آليات العلاقات بين الشخير والاضطرابات السلوكية عند الأطفال وتطوير الأساليب المناسبة لعلاجهم.

المصدر: سبوتنيك