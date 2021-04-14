2.97 مليون وفاة و138 مليونًا و44 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2021 - 11:48

2.97 مليون وفاة و138 مليونًا و44 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم خلال 24 ساعة

منذ 18 mins 14 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة