وزيرة الدفاع الألمانية: قوات النيتو ستنسحب من #أفغانستان في ايلول/ سبتمبر المقبل على الأرجح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 11:46

وزيرة الدفاع الألمانية: قوات النيتو ستنسحب من #أفغانستان في ايلول/ سبتمبر المقبل على الأرجح

منذ 56 mins 14 April، 2021
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