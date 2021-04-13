الصحة اللبنانية: تسجيل 1985 إصابة كورونا جديدة،و35 وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2021 - 18:58

الصحة اللبنانية: تسجيل 1985 إصابة كورونا جديدة،و35 وفاة خلال 24 ساعة

منذ 40 mins 13 April، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة