وزارة الصحة: استدراج عروض لتجهيز مستشفيات بأنظمة الضغط السلبي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 11:22

وزارة الصحة: استدراج عروض لتجهيز مستشفيات بأنظمة الضغط السلبي

منذ 30 mins 13 April، 2021
وزارة الصحة
لبنان

تعلن وزارة الصحة العامة عن إستدراج عروض لتجهيز مستشفيات بأنظمة الضغط السلبي لمصلحة وزارة الصحة العامة بتمويل من قرض البنك الدولي.

وتطلب الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار في مهلة أقصاها يوم الاثنين الواقع فيه السادس والعشرون من شهر نيسان الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر.

للإستفسار والحصول على نسخة من دفتر الشروط الرجاء إرسال طلب الى البريد الالكتروني التالي: LHR.COVID19@gmail.com

للمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة www.moph.gov.lb

ترسل العروض إلى البريد الالكتروني: LHR.COVID19@gmail.com

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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