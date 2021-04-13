نائب وزير الخارجية الروسي يدعو واشنطن لعدم التدخل بشؤون روسيا والقرم ويحذر من أن خطر وقوع الحوادث مرتفع جدا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 11:20

نائب وزير الخارجية الروسي يدعو واشنطن لعدم التدخل بشؤون روسيا والقرم ويحذر من أن خطر وقوع الحوادث مرتفع جدا

منذ 1 ساعة 13 April، 2021
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