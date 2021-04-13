عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 13 نيسان 2021

العناوين
الأخبار :
– رسائل نطنز بتوقيع إسرائيلي – أميركي: إيران نحو ضغط نووي مضادّ
– “رايح عالماكسيموم” في التدقيق الجنائي: لا مقايضة مع الحكومة | عون: لن نخضع للابتزاز في ملف الترسيم
– تعديل الحدود البحرية الجنوبية: لبنان يثبّت حقه في وجه العدوّ
– «إسرائيل» تعلّق على تعديل الحدود البحرية: سنرد بإجراءات موازية
– استنتاجا شكري وزكي: انعدام ثقة لا أزمة تأليف
– الأزمة «تحفر» في وجوه اللبنانيات: كوني جميلة… ولا تصرفي!
البناء :
– مرسوم الترسيم البحريّ يسبق وصول هيل بالأمر الواقع … وتهديد الاحتلال بالردّ بالمثل
– دياب وعكر ونجار وقّعوا… والمرسوم إلى بعبدا… لطي صفحة الاتهامات
– القوميّون لتحويل الاستحقاق الرئاسيّ السوريّ إلى استفتاء داعم لقيادة الأسد
الديار :
– “رسالة” تحدّي لبنانية عشيّة زيارة هيل “تغضب” واشنطن و”اسرائيل”
– الحريري مُتحفّظ على “التعديل”: لو كنتُ رئيساً للحكومة لما وقّعت!
– تريّث فرنسي بالعقوبات… ودور سعوديّ في عرقلة الاتفاقية مع العراق؟
اللواء :
– العهد يقفل باب الحكومة.. وباريس وضعت العقوبات على النار!
– بعبدا: المرسوم البحري يحتاج لمجلس الوزراء..
– موسكو تنتقد مبادرة ماكرون وتنتظر القيادات اللبنانية
الجمهورية :
– حبس أنفاس قبل العقوبات.. والداخل صدامات.. وتزخيم مبادرة بري تجنباً للاحتمالات
الأنباء :
– الأبواب الحكومية مقفلة.. وجنبلاط يكرر النداء لتسوية لا تستثني أحداً
– لبنان “الأغلى” يتجه لسيناريو فنزويلا.. اللبنانيون على موعدٍ مع الصيام في رمضان وبعده
النهار :
– تعديل الحدود: تخبط في انتظار ديفيد هيل
الاسرار
البناء
- قال مرجع سياسي إن توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية أسقط كل الاتهامات التي تم استخدامها بحق فريق سياسيّ واتهامه بالتفريط بالحقوق اللبنانية والدخول بصفقات على حسابها مع الأميركي، ولو صحّ ذلك لما صدر المرسوم، متمنياً أن ينجح اللبنانيون بالترفع عن الحروب المفتعلة في إدارة ما بعد المرسوم وما تفرضه من مسؤوليات.
- قالت مصادر دبلوماسية إن البيانات الأميركية والأوروبية إضافة للروسية والصينية التضامنية مع إيران بوجه محاولة التخريب التي تعرّض لها مجمع نطنز النووي واعتبارها محاولة للتخريب على مساعي إعادة العمل بالاتفاق النووي كان في سياق تقديم بديل سياسي لإيران عن الردّ على التخريب لمنح مفاوضات فيينا فرص النجاح.
النهار
- شن ناشطون عبر وسائل التواصل حملة على القائلين باعادة تكوين الودائع في المصارف ما يعني انها باتت غير موجودة بعكس ما يروج البعض
- تُجرى تحضيرات واسعة لنقابات وهيئات في المجتمع المدني والحراك ليوم مشهود في عيد العمال في الأول من أيار.
– قال مسؤول مصرفي ان الودائع بالدولار ستقسط على سنوات على ان تسحب بالليرة اللبنانية وفق ما تنص العقود الموقعة من قبل عملاء المصرف
– أثار كلام وزير سابق حول أموال المودعين موجة غضب عند هؤلاء، باعتبار ان ما كشفه أكد تبخّر أموالهم
الجمهورية
- رأت جهات قريبة من مرجع رئاسي أن المعركة السياسية القائمة اليوم ترتكز الى معادلة التجويع أو الصلاحيات.
– قللت أوساط دبلوماسية من إمكان تسجيل إنعكاسات إيجابية على لبنان في المدى القريب في إجتماعات فيينا.
– شهد لقاء بين مرجع سياسي بارز ومرجع نقدي نقاشاً صاخباً على خلفية رفع الدعم حيث سمعت الأصوات وانتهى النقاش بتأجيل الأمر إلى ما بعد رمضان.
اللواء
– لم يستبعد ارتفاع حجم الضغوطات الدولية، مع نهاية الشهر الجاري، لحمل مسؤول كبير على السير في توقيع مرسوم حكومة جديدة!
– رفضت مرجعية رسمية أي اقتراح يقضي بتسمية جهات من طائفة معينة أسماء وزارء لتسوية أزمة تقنية في تأليف الحكومة.
– وسَّع حزب نافذ دائرة خدماته الاجتماعية والمعيشية لتشمل فئات تدور في فلكه، وليس من المناصرين المباشرين!
الأنباء
– اقفال تام لقطاع حيوي اساسي في اليومين الماضيين رغم كل الوعود بأن لا أزمة وأن “لا داعي للهلع”.
– الموقف الرسمي من مرجعية روحية لا يبدو أنه ينسحب على مناصري تيار سياسي في ظل الحملات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحف