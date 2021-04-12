توضيح من المكتب الاعلامي لنجار حول كلفة دراسة ذكرها في مؤتمره الصحافي واتصال ميقاتي

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار البيان الآتي: “تلقى الوزير نجار اتصالا هاتفيا من الرئيس نجيب ميقاتي يؤكد فيه أن الدراسة التي أعدتها الشركة البريطانية UKHO كلفت فقط 10 آلاف باوند استرليني وليس مليوني باوند، كما ذكر في المؤتمر الصحافي.

يوضح المكتب الاعلامي ان ما تم ذكره عن التكلفة التي تقاضتها الشركة البريطانية قد تم ذكره في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في رئاسة الحكومة، والذي بنيت عليه المعلومات. ولذلك، اقتضى التوضيح .

كما يهم المكتب الاعلامي أن يوضح أيضا أن اللجنة التي ترأسها في حينه مدير عام النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص عام 2007 في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وخلال تولي الوزير السابق محمد الصفدي مهام وزارة الاشغال العامة والنقل، وقد أعدت الدراسة التي تبناها مجلس الوزراء عام 2011 وصدر بموجبها مرسوم 6433.

كما يؤكد الوزير نجار احترامه وتقديره لدولة الرئيس نجيب ميقاتي، وانه لم يقصد على الإطلاق اي إساءة لشخصه الكريم الذي نجل ونحترم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام