مكتب المرجع السيد السيستاني في النجف: يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر شعبان المعظّم ويوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان المبارك(قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 20:08

مكتب المرجع السيد السيستاني في النجف: يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر شعبان المعظّم ويوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان المبارك(قناة الغدير)

منذ 23 mins 12 April، 2021
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