‫السيد السيستاني: نتقدم بأصدق التعازي وبالغ المواساة  ‫للشعب اللبناني ولسائر الشعوب المظلومة في هذا المصاب والخسارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 18:38

‫السيد السيستاني: نتقدم بأصدق التعازي وبالغ المواساة  ‫للشعب اللبناني ولسائر الشعوب المظلومة في هذا المصاب والخسارة

منذ 33 mins 28 September، 2024
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