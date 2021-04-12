الطقس غدا الثلاثاء صاف مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الإثنين غائما جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، تنحسر الأمطار تدريجيا بدءا من الظهر.

– الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم الإثنين.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع انخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.

-الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة اعتبارا من بعد الظهر وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها على الساحل.

-الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح :على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية يتحول بدءا من الظهر الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 85%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية