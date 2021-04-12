طبيب يكشف طرق علاج الحساسية الموسمية

كشف الطبيب الروسي المتخصص في أمراض المناعة والحساسية فلاديمير بوليبوك، عن مجموعة من الطرق للتخلص من الحساسية الموسمية.

وأشار بوليبوك إلى أن السفر إلى مناطق مناخية مختلفة تعد من أفضل الطرق لعلاج الحساسية الموسمية خلال فترة تفتح الأزهار.

وقال بوليبوك في تصريح لوسائل إعلام روسية: “يمكن السفر إما إلى المناطق الشمالية، أو إلى المناطق الجنوبية… ونوصي عادة بالساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم أو ساحل شمال القوقاز”.

ووفقًا للطبيب، إذا تم استبعاد العوامل المسببة للحساسية الموسمية لفترة طويلة فسوف تختفي من تلقاء نفسها، مشيرا إلى فعالية هذه الطريقة تجاه الحيوانات و الأطعمة.

كما نصح الطبيب اللجوء إلى العلاج المناعي القصير الأجل، لافتا في الوقت نفسه إلى عدم فعالية هذا العلاج بنسبة 100 % بالنسبة لجميع المرضى.

وقال: “نقوم عادة بإعطاء لقاحات خاصة ضد الحساسية الموسمية من أجل خلق مناعة لدى المريض ضد المواد المسببة للحساسية”، مضيفًا أن هذه اللقاحات تستخدم بشكل أساسي لتخفيف الحساسية التنفسية.

واختتم الطبيب بقوله: “إذا لم تساعد جميع الطرق المذكورة، يوجد قائمة واسعة من الأدوية التي يمكن أن تساعد المريض في التماثل للشفاء”.

المصدر: سبوتنيك