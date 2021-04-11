وزير الدفاع الإيراني: حرب العدو ضد إيران لم تقتصر على الاقتصاد بل شملت أعمالاً إرهابية وتخريبية في مناطق من البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2021 - 19:12

وزير الدفاع الإيراني: حرب العدو ضد إيران لم تقتصر على الاقتصاد بل شملت أعمالاً إرهابية وتخريبية في مناطق من البلاد

منذ 1 ساعة 11 April، 2021
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