وزير الدفاع الإيراني: لدينا معدات مذهلة ومباغتة للعدو ومسيراتنا قادرة على توجه ضربات قاضية

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصيرزاده اليوم الاثنين أن “الطائرات المسيّرة التي تُستخدم في المهام الدفاعية والتكاملية هي طائرات تتمتع بقدرة على الإقلاع والهبوط في البحر”.

وخلال مراسم الحاق 1000 طائرة مسيّرة استراتيجية إلى الجيش الايراني، برفقة القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، هنأ العميد نصيرزاده بمناسبة ميلاد أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقال “تم تحقيق اتحاد وتعاون مثمر وفعّال بين الصناعة الدفاعية والجيش الإيراني، ويعد الحاق 1000 طائرة مسيّرة استراتيجية نتيجة لهذه التنسيق.”

وأضاف العميد نصيرزاده “لقد وصل الجيش الإيراني إلى مستوى متقدم في استخدام الطائرات بدون طيار، حيث قام بتشغيل مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار والاستراتيجيات ذات الصلة مع ابتكارات واختراعات خاصة في قواته البرية والجوية والبحرية والدفاعية”.

وتابع قائلاً إن “الطائرات بدون طيار التي تُستخدم في المهام الدفاعية والتكاملية هي طائرات تتمتع بقدرة على الإقلاع والهبوط في البحر، أو الطائرات التي تُستخدم في الذكاء الصناعي ودعم عمليات القوات البرية، وأيضاً الطائرات التي تم انضمامها اليوم، قد أسهمت في إنشاء قدرة في الجيش الإيراني، تمكنه من أن يستولي على السماء في الأوقات اللازمة وتوجيه ضربات قاضية للعدو”.

وذكر وزير الدفاع أن “ما يتم عرضه في المناورات هو فقط جزء من قدراتنا التي يمكن بثها”؛ موضحاً “لدينا معدات مذهلة ومفاجئة، وإذا دعت الحاجة، سيتم استخدامها من قبل قواتنا المسلحة”.

وفي هذا الاطار، شدد على أننا “لن نسمح لأي عدو ذليل بالتمادي”، متابعاً “بفضل عزيمة وإصرار قادة الجيش، تحركت الصناعة الدفاعية وزادت نشاطاتها، ونحن فخورون بأننا تمكنا إلى جانب العلماء في جهاد الاكتفاء الذاتي للجيش الإيراني من توفير كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة.”

وأوضح أن “إنتاج أي نوع من الأسلحة ليس عملية ثابتة، بل هو عملية ديناميكية تستند إلى مراقبة وتحليل البيئة العملياتية وتقدم التقنيات في العالم، والطائرات بدون طيار ليست استثناء. بعض العمليات والتقنيات البرمجية الجديدة، هي التي تحدد احتياجاتنا وتطلب منا تصنيع طائرات بدون طيار تتناسب مع القوات المسلحة، في الجيش، والحرس الثوري، والأقسام الأخرى.”

واستطرد “بالتأكيد سنستخدم الذكاء الاصطناعي في الطائرات بدون طيار، حيث إن تطوير وتحسين الطائرات بدون طيار يرتبط بكل نوع من الأسلحة بناءً على مراقبة العمليات والتقدم في التكنولوجيا والمعرفة الحديثة.”

وأشار العميد نصيرزاده إلى إنتاج الطائرات بدون طيار FPV بواسطة وزارة الدفاع، قائلاً “نحن على تواصل واسع مع المؤسسات والقوات، والآن هناك تنسيق جيد للغاية بين وزارة الدفاع والمنظمات والجهات العسكرية، ونحن ننتجها بالتعاون معاً”.

المصدر: مواقع إخبارية