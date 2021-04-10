مكتب الوزير فهمي: خبر إلغاء المعاينة الميكانيكية غير صحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 20:26

مكتب الوزير فهمي: خبر إلغاء المعاينة الميكانيكية غير صحيح

منذ 45 mins 10 April، 2021
الوزير محمد فهمي
لبنان

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في بيان انه “يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حول اصدار وزارة الداخلية والبلديات قرارا بإلغاء المعاينة الميكانيكية والاكتفاء بدفع رسمها فقط في مصلحة تسجيل السيارات، يهم المكتب الاعلامي التوضيح ان قرارا كهذا يحتاج الى قانون يصدر عن المجلس النيابي يجيز ذلك، وبالتالي فإن هكذا أخبار غير صحيحة اطلاقا، كما ويأمل من جميع المواطنين ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عدم الإنجرار والتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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