“تيار الوفاء”: إطلاق سراح السجناء من سجون النظام البحريني هو انتصار لإرادة الشعب

بارك “تيار الوفاء الاسلامي” في البحرين السبت “للسجناء الأعزّة نيلهم الحريّة من معتقلات النظام”، وقال “ننظر لذلك بأنّه انتصار لإرادة السجناء وإرادة الشعب في الميدان، الذي يصرّ على حريّة السجناء الأعزّة، بدون أي قيد أو شرط”، وتابع “كما نبارك لعائلات السجناء الصابرة المحتسبة هذا الفرج المرحلي”.

وشدد التيار على “بقاء الحق الأصيل للسجناء وضحايا التعذيب وضحايا جرائم السلطة بمحاكمة رموز السلطة والجلاّدين الذين زجّوا بالآلاف من أبناء الشعب في السجون بتهم ملفّقة والذين قد حُكموا بسنين طويلة وثمينة من أعمارهم في السجون على ضوء اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب”.

ودعا التيار “أبناء الشعب الوفي لمواصلة الحراك المطالب بحرية السجناء جميعا وتحقيق الأهداف الكبرى للشعب، بكل زخم وعنفوان والاستعداد للمشاركة الفاعلة في يوم الغضب للأسرى الجمعة القادمة”.

وكانت السلطات التابعة للنظام الحاكم في البحرين قد اطلقت العديد من المعتقلين بعد الحراك الذي قام الشعب البحريني خلال الايام الماضية تنديدا بممارسات النظام وسياسة الاهمال وعدم الرعاية الطبية او اتخاذ الاجراءات الوقائية داخل المعتقلات بمواجهة وباء كورونا.

المصدر: بريد الموقع