تقرير مصور | الخبز في الأفران فقط والمواطن ضحية استفزاز جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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تقرير مصور | الخبز في الأفران فقط والمواطن ضحية استفزاز جديد
منذ 37 mins
9 April، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
حبست الافران والمخابز الرغيف داخل صالاتها ولا توزعه على المحال والتعاونيات.
المصدر:
المنار
الافران في لبنان
الخبز في لبنان
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