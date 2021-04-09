تقرير مصور | الخبز في الأفران فقط والمواطن ضحية استفزاز جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 23:00

تقرير مصور | الخبز في الأفران فقط والمواطن ضحية استفزاز جديد

منذ 37 mins 9 April، 2021
الخبز في لبنان
تقارير مصورة - لبنان

حبست الافران والمخابز الرغيف داخل صالاتها ولا توزعه على المحال والتعاونيات.

المصدر: المنار

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