أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 08-04-2021

البناء

• قالت مصادر روسيّة رفيعة إن القيادة الروسية تتعامل مع حزب الله وفق مكانة تشبه تعامل القيادة السوفياتية مع حركة فتح في سبعينيات القرن الماضي كقائد لحركة التحرّر العربية وطليعة لحركة التحرر العالميّة رغم فوارق الايديولوجيا.

• قالت مصادر إعلاميّة أردنيّة إن طلباً رسمياً سيصدر قريباً بتجميد حسابات وأسهم باسم عوض الله المتهم الرئيسي في إحداث الأردن وتوقعت أن توجه للولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية وبين الدول العربية توقعت أن يوجه الطلب لكل من لبنان والإمارات.

النهار

• لوحظ ان عمل منصة التسجيل للقاحات سجل تراجعا كبيرا في الفترة التي تلت “وصاية” اللجنة الجديدة لكورونا علما ان العطل الذي طرأ على المنصة وأخر تحديد المواعيد للألوف لا يزال من دون معالجة رغم الكلام عن تجاوزه منذ الاثنين .

• فوجئ مشاهدو التلفزيون بمراسلة تلفزيونية تقدم نسخة عن اتفاق التنقيب عن النفط السوري الى وزير الخارجية الذي سرّ بها لانه طلب من دوائر الوزارة نسخة لم تتوافر بعد.

• يقال إنّ مواقف إحدى المرجعيات السياسية منذ أسابيع مردّها نصيحة ومعلومات تلقتها من أصدقاء في دول غربية وشرقية.

• يلاحظ أنّ أعداداً كبيرة من الشباب ولا سيما من متخرجي الجامعات، تغادر إلى بعض الدول الأفريقية بعد انسداد الأفق أمامها في الداخل وصعوبة الهجرة إلى أميركا وأوستراليا وكندا.

الجمهورية

• يقول ديبلوماسي عريق إنّ مصالح دول الغرب مختلفة في لبنان وقد نشهد عقوبات أحادية على سياسيين بحسب الملف المطلوب.

• يشكو كثيرون ممن تسجلوا على منصة التلقيح من عدم التمكن ممّن حجز مواعيد لتلقّي اللقاح ومن عدم الرد على الإتصالات على الخط الساخن.

• تساءلت شخصية تلعب دوراً مهماً على صعيد التأليف ممازحة اذا كان أبو عبدو السوري تحوّل الى فرنسي في تعليقه على استدعاء شخصيات لبنانية الى فرنسا.

اللواء

• وفقاً لمصادر دبلوماسية متطابقة، فإن زيارة مسؤول عربي كبير، تندرج في إطار دعم قطب سياسي في مهمة أُوكلت إليه.

• فوجئ رئيس تيّار موالٍ بعدم تلقيه دعوة لزيارة عاصمة غربية معنية، خلافاً لتوقعات ترسّخت لديه، بعد أجواء معيّنة تبلغها.

• يُؤكّد مصرفيون أن تحويلات بمليارات الدولارات، هُرّبت خلال فترة التعبئة العامة إلى الخارج، من قبل مصارف معروفة!

المصدر: صحف