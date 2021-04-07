تعليق إضراب الصيدليات الذي كان مقررا الخميس

أعلن تجمع اصحاب الصيدليات في لبنان الثلاثاء عن تعليق الاضراب الذي كان مقررا يوم غد الخميس.

وقال التجمع ان تعليق الاضراب جاء “بعد استجابة معالي وزير الصحة حمد حسن مشكورا لمطالب الصيادلة بدعم القطاع الصيدلي الذي يقف على شفير الانهيار ولو باليسير الذي يسد الرمق ولا يروي، وبعد الجهود الحثيثة التي بذلها سعادة نقيب الصيادلة لتحقيق هذه الغاية، وبعد التضامن الكامل وغير المسبوق من كل صيادلة لبنان وتوحدهم خلف مطالبهم المحقة”.

كما طالب التجمع “معالي الوزير استكمال ما بدأه عبر الضغط على شركات الادوية للتوقف عن احتجاز الادوية وحليب الاطفال لديها وتسليمه بشكل عادل الى الصيدليات كافة حفاظا على الامن الصحي والغذائي للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام