مراسل المنار: تجمع كبير للسائقين العموميين عند جسر البالما

اعلن مراسل المنار في الشمال ان عدداً كبيراً من السائقين العموميين تجمعوا عند الاوتستراد الذي يربط طرابلس ببيروت عند جسر البالما وركنوا شاحناتهم وسط الطريق موجهين انذارا اخيرا للمعنيين بضرورة تلبية مطالبهم الاجتماعية.

ولفت مراسلنا الى ان “نقيب السائقين شادي السيد اكد ان المشاركة اليوم تأتي تلبية لمطالب تحرك اتحاد النقل البري والتوقف عن العمل رفضا لسياسة التقطير بالبنزين والمازوت وتجارة المحروقات في السوق السوداء ولما يحصل في المعاينة وضرورة رفع الضغط عن الناس كل الناس وإيجاد السبيل البديل لطابور الإذلال ودعوة للمسؤولين للإتفاق على خطة انقاذ وإصلاح حقيقيين “.

وأعلن السيد ان اعتصامهم اليوم رسالة وسيتبعها تصعيد سيؤدي الى شلل كل القطاعات العامة والرسمية في حال استمر اهل سياسة المال بالتسلط على رقاب الطبقة الفقيرة في البلد.

المصدر: موقع المنار