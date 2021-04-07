وزارة الطاقة:إنتاج النفط في كازاخستان بلغ وفق بيانات أولية في مارس1.475 مليون برميل يوميًا

أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الكازاخستانية ، اليوم الأربعاء ،أن إنتاج النفط في كازاخستان بلغ وفق بيانات أولية 1.475 مليون برميل يوميًا في آذار / مارس ، مقابل 1.437 مليون برميل يوميًا ينبغي أنتاجه في البلاد بموجب اتفاقية ” اوبك +”.

وقالت الوزارة في بيان وزعه المكتب الصحفي : ان حجم الإنتاج اليومي للنفط في كازاخستان بلغ وفقًا للبيانات الأولية ، في شهر آذار / مارس 1.475 مليون برميل يوميًا”، مشيرة إلى ان” الانحراف عن التزاماتها وفق اتفاقية “اوبك +” سيتم تعويضها في المستقبل خلال إصلاحات للمشاريع الرئيسية في فترة الصيف “.

وكشفت الوزارة ان إجمالي أنتاح النفط ومخلفاته بلغ في شهر مارس وفق البيانات الأولية في البلاد 7.3 مليون طن .

وتعهدت وزارة الطاقة الالتزام بتعهداتها وفق اتفاقية اوبك +” للإنتاج .

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم “أوبك+”، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار / مايو وحزيران / يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز / يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر.

المصدر: وكالة سبوتنيك