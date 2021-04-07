ألمانيا تسجل9677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و298 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 9677 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 6885 إصابة في اليوم السابق ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليونين و910445 إصابة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن حوالي 77.4 ألف حالة بعد تسجيل 298 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مقابل 90 وفاة في اليوم السابق .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك