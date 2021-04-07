اليونان تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 01:12

اليونان تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا

منذ 5 mins 7 April، 2021
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أخبار دولية - اليونان

أعاد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس فتح سفارة بلاده في ليبيا، داعيا إلى بداية جديدة في العلاقات التي توترت بسبب اتفاق الحدود البحرية الذي وقعته طرابلس مع أنقرة عام 2019.

وقال ميتسوتاكيس في تصريح: “حان الوقت لأن نلقي وراء ظهورنا ما عكر علاقاتنا في الماضي”.

ودعا إلى “الانسحاب الفوري والكامل للمقاتلين الأجانب من ليبيا”.

وتولت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد السلطة في 16 مارس الماضي.

وتهدف زيارة ميتسوتاكيس لليبيا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا بعد سبع سنوات من إغلاق سفارة بلاده بسبب الحرب الليبية.

المصدر: وكالة رويترز

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