سفيرا تركيا وهولندا زارا عكر والبحث شمل الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية

إستقبلت نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر الثلاثاء سفير تركيا الجديد علي باريس اولوسوي، يرافقه الملحق العسكري العقيد بايران بويان ونائبه النقيب اردول بيكان.

وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة الى سبل تطوير مذكرات التفاهم وإتفاقيات التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والدعم اللوجستي وتبادل المعلومات وغيرها الموقعة والمنوي توقيعها بين الجانبين.

كما استقبلت عكر سفير هولندا الجديد هانز بيتر فان درفود، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الهولندية وسبل تفعيلها في المجالات كافة، إضافة الى المساعدات المقدمة من هولندا للبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام