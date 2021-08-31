عكر بحثت لائحة المشاريع التنموية وأولويات الوزارات والمؤسسات اللبنانية لعرضها على المفوضية الأوروبية في بروكسل

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعا في السرايا الحكومية للبحث في لائحة المشاريع التنموية والأولويات التي ستقترحها الوزارات والمؤسسات اللبنانية لعرضها على المفوضية الأوروبية في بروكسل، وذلك ضمن إطار الشراكة المتجددة مع دول الجوار والخطة الاقتصادية والاستثمارية التابعة لهذه الشراكة والتعاون الثنائي بين لبنان والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإرشادي المتعدد السنوات منذ عام 2021 حتى عام 2027.

حضر الاجتماع المدير العام لوزارة البيئة بيرج هاتجيان، المديرالعام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، مديرة المشاريع في المجلس الأعلى للخصخصة مايا شملي، مدير وحدة التعاون الفني في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ناصرعشراوي، ممثل المنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس حسان ضناوي، نائب المدير العام لمعهد البحوث الصناعية سليم كفوري، وممثلون وباحثون عن الوزارات والمؤسسات المعنية بالعلاقة مع المفوضية الأوروبية.

وعرضت عكر “المسائل الأساسية التي يركز عليها الاجتماع وأهمية المشاريع التنموية والمقترحات التي ستقدم إلى المفوضية الأوروبية، إضافة الى التعاون بين كل الوزارات المختصة بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعة المشاريع العالقة في كل وزارة وبين الوزارات المعنية أيضا والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

وتحدثت عكر عن “ضرورة إعادة إحياء التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتفعيل هذه المشاريع ومحاولة الاستحصال على مشاريع جديدة تركز على دعم الشعب اللبناني وتطوير البنى التحتية”.

ثم جرت مناقشة المواضيع المطروحة والمشاريع المنوي عرضها، والتي تهدف إلى دعم لبنان واللبنانيين في شتى المجالات وتسلط الضوء على الحاجات والأولويات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام