“واتسآب” يستعد لإطلاق ميزة جديدة تساعد في نقل المعلومات

يستعد تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” لإطلاق ميزة جديدة تسهل عملية نقل المحفوظات والرسائل، بين أجهزة iOS وAndroid.

وتتضمن الميزة الجديدة تسهيل عملية نقل الرسائل النصية والملفات المستلمة والمشتركة من منصة الى أخرى.

وستتيح هذه الميزة للأشخاص الذين يرغبون بتغيير هواتفهم بنقل محتويات التطبيق من نظام لآخر، بحسب ما نقل موقع WABetaInfo.

فمن خلال استخدام برامج خارجية، تقوم أجهزة “آبل” بحفظ النسخة الاحتياطية في خدمة iCloud السحابية، وتقوم أجهزة “أندرويد” بنسخ البيانات احتياطيا إلى Google Drive.

هذا وستظهر قابلية النقل في تحديث “واتسآب” وهي الآن قيد التطوير والتجربة.

المصدر: سبوتنيك