مقتل 8 جنود فنزويليين وإصابة 34 آخرين من قواتنا في عملية على الحدود مع كولومبيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 6 2021 - 03:46

مقتل 8 جنود فنزويليين وإصابة 34 آخرين من قواتنا في عملية على الحدود مع كولومبيا

منذ 2 ساعة 6 April، 2021
606b72364c59b72903025e09
أخبار دولية - فنزويلا

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن مقتل 8 عناصر من جيش بلاده وإصابة 34 آخرين جراء عملية عسكرية في ولاية أبوري على الحدود مع كولومبيا.

وقال لوبيز، في تصريح تلفزيوني أدلى به مساء اليوم الاثنين: “بلغت خسائرنا في صفوف القوات المسلحة البوليفارية الوطنية 8 قتلى و34 جريحا”.

وأضاف لوبيز أن عملية “الدرع البوليفارية 2021” للجيش الفنزويلي أسفرت عن تصفية 10 مسلحين وتدمير 6 مخيمات والقبض على 33 شخصا.

وأطلقت القوات الفنزويلية يوم 21 مارس عملية واسعة على الحدود مع كولومبيا تستهدف تنظيم “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” المعروف كـ”FARC”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة