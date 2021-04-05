هل بدأ يتبلور الحل الحكومي أم يؤخره الترقب الإقليمي مجددا؟

يتواصل الدوران في الحلقة المفرغة وبحالة الفراغ الحكومي في ظل عدم نضوج أي مبادرة تؤدي بنا الى حل مشكلة تأليف الحكومة، من دون ان يرف جفن بعض السياسيين للحالة القاسية التي بات عليها الشعب اللبناني لا سيما على الصعيدين المعيشي والاقتصادي مع الارتفاع الجنوني للأسعار مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وما يرتبه ذلك من تداعيات على يوميات المواطن.

وفي ظل الحديث عن إطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري “مبادرة” تحمل بعض الأفكار في محاولة لحلحة العقد المانعة من ولادة الحكومة، كما ان “محركات حزب الله تعمل مع كل الأطراف لإيجاد حكومة بأسرع وقت ممكن” وقد تم تجاوز عراقيل أساسية تتعلق بالثلث الضامن وعدد الوزراء في حكومة من 24 وزيرا وبقيت بعض العُقد التي يجري العمل على حلها، لكن يبقى السؤال هل فعلا المعنيين في لبنان سيشكلون الحكومة بدون أي مماطلة او تسويف؟ وهل إنقاذ البلد لا يزال ممكنا مع ارتفاع وتير الضغط الاقتصادي والمالي؟ وما السبيل الحقيقي للوصول الى هذا الإنقاذ؟

حول ذلك قالت مصادر سياسية لبنانية مطلعة ان “في لبنان هناك من يماطل ويناور في ملف تشكيل الحكومة الى حين تبيان حقيقة ما يجري في الاقليم، ومنها اللقاء الذي ستجري في فيينا الاسبوع الجاري حول الاتفاق النووي مع ايران”، ولفتت الى ان “الاميركيين يضغطون على مختلف الاطراف في المنطقة، وفي هذا السياق هم يلجمون أيضا العدو الاسرائيلي داخل الكيان الغاصب حيث تظهر الوقائع ان هناك صعوبات بتشكيل حكومة اسرائيلية مع ارتفاع منسوب التعقيد في المسائل الداخلية هناك”.

وأوضحت المصادر ان “ما جرى في الأردن نهاية الاسبوع يدلل ان شيئا ما يجري على مستوى الاقليم وان هناك بعض الأيادي المأزومة والتي تلعب في الخفاء بهدف تحسين شروطها على طاولة المفاوضات بعد سلسلة الانتكاسات التي حصلت لها خاصة في ملفات عديدة كاليمن وسوريا ولبنان وغيرها”، وشددت على ان “الدول الكبيرة بما فيها الولايات المتحدة الاميركية لا يمكنها التفاهم سوى مع الأقوياء على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي أيضا، وبالتالي فلا مكان للضعفاء ولو كانوا من أتباع واشنطن في المنطقة”، وأكدت ان “الحرب اليوم على لبنان هي حرب اقتصادية في محاولة لتركيع كل من يقف بوجه الفساد والتدخلات الخارجية”.

وبهذا الإطار، رأى عميد “المجلس العام الماروني” في لبنان الوزير السابق وديع الخازن ان “ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الفرصة الأخيرة لمنع رمي لبنان والدولة ومؤسساتها في حضن الفاسدين والتابعين للخارج ولو تطلب الأمر المزيد من الصبر والعض على الجراح لحين إتمام تشكيل الحكومة القادرة على وضع لبنان على سكة الحل والإنقاذ”.

وأكد الخازن في حديث لموقع قناة المنار ان “لبنان سيقوم من جديد وسينفض عنه غبار الفساد الذي نخر في جسده على مرّ السنوات الماضية نتجية السياسات المتبعة”، ودعا “كل المعنيين لتلقف المبادرات والأفكار التي تطرح اليوم على الساحة من قبل الأطراف والجهات السياسية الحكيمة لإعادة الأوضاع الى طبيعتها في لبنان والوصول الى حكومة إنقاذية قادرة على العمل والانتاج”.

وفي أجواء احتفال الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد، وقبله بأيام احتفال المسلمين بذكرى 15 شعبان وولادة أمل البشرية الإمام المهدي المنتظر(عج)، ومن وحي الاحتفالات التي تبعث الأمل في نفوس الجميع بالخلاص من الفساد والظلم والطغيان، يبقى التعويل على النوايا الصادقة والأيادي البيضاء بالعمل لما فيه خير الانسان في لبنان، بما يؤكد ان القدرة على إنقاذ الوطن مما هو فيه ليس بمستحيل على رغم من كل الصعوبات والأخطاء المتراكمة، فما زال بالإمكان الإصلاح والتغيير لكن الامر يحتاج الى تعاون وتضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية للوصول بالبلد الى بر الأمان.

المصدر: موقع المنار