القومي احيا يوم الأرض في مخيم برج البراجنة

بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض، أقام “الحزب السوري القومي الاجتماعي” احتفالا في مخيم برج البراجنة، في حضور وفد من الحزب ضم عميد التربية والشباب إيهاب المقداد، العميد وهيب وهبي، ناموس المجلس الأعلى عاطف بزي، عضو المجلس الأعلى سماح مهدي، كما وحضر منفذ عام المتن الجنوبي هشام المصري وأعضاء هيئة المنفذية، وعدد من ممثلي الهيئات والاحزاب الوطنية اللبنانية والفلسطينية والاسلامية.

ابتدأ الاحتفال بمسيرة شبابية طالبية تقدمها حملة الأعلام وفرقة كشفية، وجابت المسيرة شوارع المخيم وصولا إلى مأوى الشهداء، حيث ألقيت الكلمات وأزيح الستار عن لوحة الوفاء لشهداء فلسطين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام