القومي أحيا انتفاضة أبناء القدس وفلسطين: لتأكيد الثبات على مواجهة العدو

أصدر “الحزب السوري القومي الاجتماعي” بيانا وجه من خلاله التحية إلى “أبناء جنوب الأمة السورية – فلسطين، الذين يسطرون ملحمة جديدة في الصمود والتصدي والمقاومة، في مواجهة شذاذ الآفاق، قطعان المغتصبين الصهاينة الذين يدنسون أرضنا القومية”.

وعلى رغم “التضييق الذي يمارسه العدو الصهيوني في حق أبناء فلسطين، فقد انتفض أهل القدس ليؤكدوا مجددا تمسكهم بأرضهم وهويتهم القومية التاريخية، وبأن كل ممارسات العدو الإرهابية لتهجير أهلنا عبر هدم بيوتهم وفرض الضرائب الجائرة عليهم، لن تتمكن من اقتلاع أبناء شعبنا من أرضهم”.

كما وأكد البيان أن “انتفاضة أبناء شعبنا في القدس، من مواجهات بطولية خاضوها عند باب العمود، وفي أحياء وحارات بيت المقدس، جاءت كلها لتؤكد ثبات شعبنا على نهج الصراع في مواجهة عدونا الوجودي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام