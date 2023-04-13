القومي السوري يكرم المنار ومديرها الحاج ابراهيم فرحات

كرم الحزب السوري القومي الإجتماعي قناة المنار ومديرها الحاج ابراهيم فرحات، خلال افطار تكريمي، حضره حشد من الإعلاميين.

بحضور حشد من الإعلاميين وممثلين عن مؤسسات إعلامية، كرم الحزب السوري القومي الإجتماعي قناة المنار ومديرها الحاج ابراهيم فرحات، لما قدمته المنار للرأي العام من مفاهيم، ما تزال راسخة في الذاكرة الجماعية.

واشادت كلمات المتحدثين خلال الإفطار التكريمي، بقناة المنار، لانها تنطق بإسم المقاومة، وتلتزم قيم الحرية، مؤكدة أن المنار قناة رائدة، واكبت انتصارات المقاومة بفرادة قل نظيرها.

وشارك في هذا التكريم، رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي، ومسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف، وحشد من الإعلاميين.

المصدر: قناة المنار