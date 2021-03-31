البنك الدولي يحسن توقعاته حول نمو الاقتصاد الروسي

أفاد تقرير البنك الدولي حول اقتصاد أوروبا وآسيا الوسطى، بأن البنك حسّن توقعاته حول نمو الاقتصاد الروسي في عام 2021 حتى 2.9 بالمئة، وفي عام 2022 حتى 3.2 بالمئة.

وكان البنك في كانون الثاني/يناير قد توقع أن ينمو الاقتصاد الروسي هذا العام بـ2.6 بالمئة، وفي العام القادم – بـ3 بالمئة.

وبحسب توقعات وزارة التنمية الاقتصادية، سيبلغ نمو الاقتصاد في عام 2021 نسبة 3.3 بالمئة، وهذا بحسب تقرير الوزارة الصادر في الخريف. من المرتقب أن تتم إعادة النظر فيه في الربيع.

ويشير الخبراء إلى أن تحسين التوقعات جاء على حساب تقلص الاقتصاد الروسي في العام الماضي بنسبة 3.1 بالمئة وهي أقل من التوقعات، وأيضاً بسبب رفع السريع للقيود.

المصدر: وكالة سبوتنيك