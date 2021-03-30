وزارة الصحة: إدراج الريمديسفير من ضمن الفاتورة الاستشفائية وتخفيض سعر أصنافه المختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 21:30

وزارة الصحة: إدراج الريمديسفير من ضمن الفاتورة الاستشفائية وتخفيض سعر أصنافه المختلفة

منذ 1 ساعة 30 March، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

اعلنت وزارة الصحة العامة أنه “بعد سلسلة مشاورات مع ممثلي شركات الأدوية المستوردة لعقار Remdesivir، ونظرا للأوضاع الإقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، تم الاتفاق على تخفيض ثمنه والالتزام بالأسعار الواردة أدناه لمختلف الأصناف المستوردة كالتالي:
Veklury-Gilead-Khalil Fattal (2+1 free) :506000 ليرة لبنانية للابرة الواحدة.

Remdesivir-Rameda-Mersaco:214000 ليرة لبنانية للابرة الواحدة.

Remdesivir-Broadmed ومثيلاتها: 180000 ليرة لبنانية للابرة الواحدة”.

كما اعلنت الوزارة عن “إدراج الريمديسفير من ضمن الفاتورة الاستشفائية للمرضى الذين يعالجون على نفقتها. وفي حال اضطر المريض لشرائه، فعلى المستشفيات والصيدليات الإلتزام بالتسعيرة المحددة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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