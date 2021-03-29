وصول سفينة لبنانية محملة ب 6 شاحنات اوكسجين الى مرفأ طرابلس واخرى تصل مساء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 11:16

وصول سفينة لبنانية محملة ب 6 شاحنات اوكسجين الى مرفأ طرابلس واخرى تصل مساء

منذ 49 mins 29 March، 2021
مرفأ طرابلس
لبنان

وصلت الى مرفأ طرابلس صباح اليوم، السفينة اللبنانية RIMAR المحملة بـ 6 شاحنات اوكسجين حمولة كل واحدة منها 22 طنا. واكد مدير المرفأ احمد تامر “ان جميع الأجهزة الادارية، واجهزة المرفأ والعناصر الامنية والجمركية تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لتفريغ الباخرة، وخروج الشاحنات من حرم المرفا لتصل الى المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة”، كما اكد تامر “ان سفينة لبنانية اخرى تدعى MED BRIDGE ستصل الى حوض المرفأ مساء اليوم وهي محملة ب 14 شاحنة من الاوكسجين، لافتا الى “ان حمولة السفينتين بلغت نحو 450 طنا من الاوكسجين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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