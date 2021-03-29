نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 37 حالة إيجابية

وطنية – أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 25 و26 آذار؛ وأظهرت النتائج وجود 37 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 25/3/2021 كالتالي:

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة النجف: شركة MEA رقم 329 (ست حالات إيجابية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 417 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 26/3/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

رحلة برلين: شركة SR رقم 1558 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (حالتان إيجابيتان).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (حالتان إيجابيتان).

رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية).

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

المصدر: بريد الموقع