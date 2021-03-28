قوى الأمن الداخلي: تحويل السير في بعض شوارع بيروت غداً بسبب انعقاد الجلسة العامة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“يعقد مجلس النواب يوم الإثنين 29-3-2021، جلسة عامة في قصر الأونيسكو – بيروت.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6:30 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع المرور وإجراء تحويلات على بعض الطرق، وفقا لما يلي:

– السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، تحويله باتجاه الكولا ومن ثم باتجاه شارع غبريال المر.

– نفق الماريوت بالاتجاهين وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

– مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

– منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير القادم من كورنيش المزرعة نحو تقاطع الراشدين / سلام، بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

– تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

– تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون – ديغول.

– تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

– تحويل السير القادم من “السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -“الماريوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية