هل تغطي فرشاة أسنانك؟ نصائح للحفاظ عليهت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2021 - 21:30

هل تغطي فرشاة أسنانك؟ نصائح للحفاظ عليهت

منذ 6 mins 27 March، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

هل تعلم أنه ليس من المفترض أن تغطي فرشاة أسنانك؟ وإليك المزيد من النصائح التي قد لا تعرفها بشأن الحفاظ على فرشاة الأسنان.
إليك 5 نصائح للحفاظ على فرشاة أسنان نظيفة وفعالة:

-عينيك تحمي أسنانك: إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاغسلها قبل الاستخدام
-تبديل الفرشاة كل 3 أشهر: بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة
-لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر: تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد
-لا تغطي الفرشاة: تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها
نظف الكوب الحامل للفرشاة: يمنع ذلك من تكون البكتيريا داخله

المصدر: سي ن ان

التعليقات

ذات صلة