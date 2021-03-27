هل تغطي فرشاة أسنانك؟ نصائح للحفاظ عليهت

هل تعلم أنه ليس من المفترض أن تغطي فرشاة أسنانك؟ وإليك المزيد من النصائح التي قد لا تعرفها بشأن الحفاظ على فرشاة الأسنان.
إليك 5 نصائح للحفاظ على فرشاة أسنان نظيفة وفعالة:
-عينيك تحمي أسنانك: إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاغسلها قبل الاستخدام
-تبديل الفرشاة كل 3 أشهر: بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة
-لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر: تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد
-لا تغطي الفرشاة: تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها
نظف الكوب الحامل للفرشاة: يمنع ذلك من تكون البكتيريا داخله
المصدر: سي ن ان