الرئيس روحاني يستقبل وزير الخارجية الصيني في #طهران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2021 - 21:28

الرئيس روحاني يستقبل وزير الخارجية الصيني في #طهران

منذ 1 ساعة 27 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة