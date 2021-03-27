مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 27-3-2021

على طريقِ الحريرِ قررَ الايرانيون والصينيون المسيرَ معاً بعيداً عن الحديدِ الاميركي..

أحدُ أكبرِ اقتصاداتِ العالمِ معَ احدِ اقوى اقتصادٍ صامدٍ في التاريخ، التقيا عندَ المصالحِ المشتركة، بشراكةٍ اقتصاديةٍ ضخمةٍ ستَرسُمُ بلا ادنى شكٍّ تداعياتِها على المِنطقةِ والعالم .

قررَ الصينيون والايرانيون التطلعَ الى ابعدِ المدى بمئاتِ ملياراتِ الدولاراتِ ولعشراتِ السنين، بعيداً عن سنيِّ الرهانِ على ايِّ متغيرٍ اميركي، فكانت اكبرُ عمليةِ تحررٍ من السجنِ الاقتصادي الاميركي وادواتِه، ما سيُزعجُ واشنطن كثيراً ويَزيدُ من ارتباكِ استراتيجيتِها للمنطقة. امّا الكثيرُ من حكوماتِ المنطقةِ فما زالت رهينةَ الاميركي بدولارِه واقتصادِه وقواعدِ جيشِه وتقلّبِ حكمِه..

ما جرى اليومَ في طهرانَ رسالةٌ عالميةٌ اكبرُ بكثيرٍ من حدودِ لبنانَ وازماتِه، لكنها اشارةٌ الى من يريدُ ان يتطلعَ من اللبنانيين بعينِ الواقعِ..

انها الصينُ يا سادةُ القادمةُ الى ايرانَ بعقودٍ استراتيجيةٍ بملياراتِ الدولارات – الى الجمهوريةِ الاسلاميةِ التي بلا ادنى شكٍّ تملكُ قادةً وسياسيينَ هم احرصُ بكثيرٍ على عزّةِ شعبِهم وسموِّ وطنِهم واستقلالِه من بعضِ سياسيي المنطقة، فلم يَبيعوا بلدَهم ولم يَرهَنُوهُ لاحد، وانما بحثوا عن مصالحِ شعبِهم، موقنينَ بأنّه ليسَ في العلاقاتِ الدوليةِ جمعياتٌ خيرية، وانما تبادلٌ للمصالحِ والمقدِّراتِ بما يُؤمِّنُ سُمُوَّ الشعوبِ واقتدارَ الدول..

امّا دولتُنا المرهونةُ للحصارِ الاميركي ومزاجِ غيرِه، فقد استفاقت على الحديدِ بعدَ ان طارت اوهامُ الحرير، وانهارت عقودٌ من سياساتِ الارتهانِ ورهنِ البلدِ واقتصادِه في غاباتِ القروضِ والشروط .

ونحنُ اللبنانيينَ الباحثينَ في غاباتِنا الاقتصاديةِ عن بضعةِ ليتراتٍ من الزيتِ وصفائحِ البانزين، وبعضِ السكرِ والارزِّ والطحين، اما آنَ الاوانُ ان نوقفَ معاركَنا معَ طواحينِ الهواء؟ وان نسيرَ بما يخدمُ بلدَنا واهلَنا؟ وهل من يُعيدُ وصلَ الخطوطِ الحكوميةِ المقطوعة لتكون أوَّلَ استفاقةٍ للسياسيينِ في هذا الزمن الصعب، كخطوةٍ اولى على الطريقِ الطويل، ومن ثم النظرُ بعين الحاجة الوطنيةِ لا الاملاءاتِ الخارجية؟. عادَ الحراكُ السياسيُ، ورُصِدَت بعضُ الافكار الجديدةِ. ولاننا في لبنان فلا شيءَ محسوماً الى الآن ..

المصدر: قناة المنار