وزارة الصحة #العراقية تعلن تسجيل 5062 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 17:46

وزارة الصحة #العراقية تعلن تسجيل 5062 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 30 mins 27 March، 2021
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