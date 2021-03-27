قوى الامن الداخلي: تدابير سير ومنع مرور قبل ظهر الغد من المرفأ وصولاً إلى المنارة بسبب سباق ماراثون – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 17:44
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قوى الامن الداخلي: تدابير سير ومنع مرور قبل ظهر الغد من المرفأ وصولاً إلى المنارة بسبب سباق ماراثون
منذ 41 mins
27 March، 2021
المرفأ
قوى الامن الداخلي
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