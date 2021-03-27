إيران والصين توقعان معاهدة التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما

وقعت ايران والصين السبت معاهدة التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين، وكانت قد أصبحت وثيقة التعاون الشامل بينهما جاهزة بشكل نهائي خلال اللقاء الذي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الامام السيد علي الخامنئي وممثل ايران الخاص في العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية علي لاريجاني.

وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين، وشددا على الحاجة إلى توسيع العلاقات بشكل كامل على أساس الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأعربا عن ارتياحهما لاستكمال برنامج التعاون الشامل بين ايران والصين وبحثا كيفية تعزيز الأبعاد الكلية للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

من جهته، أشار لاريجاني إلى “إيران تقرر بشكل مستقل علاقاتها مع الدول الأخرى، ولن تغيرها بمجرد مكالمة هاتفية كما تفعل بعض الدول”.

بدوره، قال الوزير الصيني إن “علاقات الصين مع إيران لن تتأثر بالظروف الحالية، بل ستكون دائمة واستراتيجية”، وأكد على “أهمية التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، معربا عن “ارتياحه لاستكمال البرنامج الشامل للعلاقات الاستراتيجية في الدولة”.

المصدر: روسيا اليوم + ايرنا