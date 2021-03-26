نص الوثيقة الكاملة لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين التي ستوقع غداً السبت

أصدر مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير “يوفيد” الوثيقة الكاملة لاتفاق برنامج التعاون الشامل بين طهران وبكين والذي أعلنت عنه الجمهورية الاسلامية في ايران أنه سيوقع غداً السبت وسيستمر لمدة 25 عاما.

ووصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مساء الجمعة، إلى طهران، بدعوة رسمية من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، حيث سيوقع وزير الخارجية الصيني مع نظيره محمد جواد ظريف وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين.

انص الوثيقة الكاملة لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين

المصدر: يونيوز