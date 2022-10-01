السيد رئيسي: أمام إيران والصين مجالات متاحة كثيرة لتنمية التعاون الشامل

بعث الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي برقية تهنئة الى نظيره الصيني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، مؤكداً أن إيران والصين “باعتبارهما بلدين مستقلين ويعارضان الاحادية القطبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، لديهما الكثير من مجالات تعزيز التعاون الشامل”.

وأكد الرئيس رئيسي في هذه البرقية للرئيس الصيني شي ‌جین بینغ أن “العالم الحالي يواجه تحديات يتطلب التغلب عليها زيادة التعاون بين الدول المستقلة وتدبير الحلول العالمية لتوفير المصالح المشتركة للبشرية”.

وأشار في برقيته الى أن ايران “تدعم مبادرة الرئيس الصيني في مجالي التنمية العالمية والأمن العالمي، وتعتبرهما افكاراً تقوم على أساس توفير المصالح العامة للشعوب التي من شأنها توفير الرفاهية وتعزيز السلام والاستقرار العالميين”.

كما أكد الرئيس الايراني أن “الارادة لكلا الجانبين الايراني والصيني تقوم على أساس المشاركة الجماعية الاستراتيجية ورسم أفق واضحة لتعزيز الاواصر وتحقيق الاهداف والمصالح المشتركة لكلا البلدين”.

المصدر: العالم