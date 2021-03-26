دياب ترأس اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 19:02

دياب ترأس اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا

منذ 11 mins 26 March، 2021
الرئيس حسان دياب
لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا.

وحضر الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفيه، حمد حسن وفارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

ووافقت اللجنة عل توصية المجلس الأعلى للدفاع مع بعض التعديلات، على أن يصدر تعميم في وقت لاحق عن غرفة إدارة الكوارث يتضمن كل القرارات التفصيلية على هذا الصعيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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