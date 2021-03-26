صنعاء وعدد من المحافظات تستعد للخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة في اليوم الوطني للصمود

تستعد العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وحجة وعمران وذمار والمحويت للخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة، عصر اليوم الجمعة، في اليوم الوطني للصمود.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات قد دعت أمس الخميس، إلى المشاركة الواسعة في مسيرات “اليوم الوطني للصمود” بالعاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة المنظمة بأمانة العاصمة ساحة المطار مكانا لمسيرة عصر اليوم، رجالا، والنساء ساحة جامع الشعب، أما في الحديدة تم تحديد ساحتي (المدينة – المنصورية) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

وفي المحويت تم تحديد ساحة المجمع الحكومي في المدينة مكانا للمسيرة، كما تم تحديد ساحة مدينة ذمار مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

وفي محافظة حجة اللجنة المنظمة تحدد ساحات (المدينة – الشغادرة – عبس – مستباء – المحابشة – المفتاح – قفل شمر) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

وفي محافظة عمران حددت اللجنة المنظمة مركز المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

المصدر: المسيرة