شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعشرات المدن الأخرى، مسيرات وتظاهرات مليونية، نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار (معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة).

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء، وفي أول مسيرة كبرى بعد شهر رمضان المبارك فاض أكبر ميادين العاصمة بأمواج بشرية هائلة رفعت العلمين اليمني والفلسطيني ورايات الحرية واللافتات المنددة بالعدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة على يد كيان العدوان الصهيوني وبدعم أمريكي وبريطاني لا محدود.

وعقب شهر رمضان المبارك الذي شهد مسيرات مليونية غير مسبوقة وصلت ذروتها في يوم القدس العالمي، يواصل أبناء الشعب اليمني خروجهم الكبير والواسع والمشرف، في عشرات المسيرات بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات نصرة ودعما للشعب الفلسطيني.

وبارك المتظاهرون عمليات القوات المسلحة ضد كيان العدو وعملياتها ضد السفن المرتبطة بكيان العدو والتي وصلت إلى المحيط الهندي، وكذلك عمليات الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، مؤكدين مواصلتهم في نصرة الشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر.

وأعلن بيان مسيرات “معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة) استئناف الأنشطة التعبوية والمسيرات المساندة للشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان والحصار الصهيوني على غزة، واستنكارا جرائم الإبادة الجماعية ورفضا لتجويع الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان موقفنا الثابت في مواجهة الظلم والطغيان الذي تتعرض له أمتنا، والاستمرار في تكثيف أنشطة التعبئة الشعبية العامة، والوقوف إلى جانب المستضعفين في غزة وكل الأراضي الفلسطينية، وعدم التخلي عن نصرتهم، مهما زاد حجم الضغوط والأحداث.

وأشاد بيان المسيرات بالعمليات الجهادية البطولية لحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، كما تقدم بالتعزية للقائد إسماعيل هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده.

وبارك بيان المسيرات للجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد العسكري الناجح والقوي على كيان العدو الذي ثبتت قواع اشتباك للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة. وعبر عن تنديده بمواقف بعض الأنظمة العربية المساند لكيان العدو، دعيا إلى المزيد من الوعي وعدم عدم الانجرار وراء سياسات العدو الصهيوني.

كما بارك للقوات المسلحة اليمنية العملية ضد من كيان العدو الصهيوني التي كان من نتائجها انسحاب من القطع البحرية المعادية من البحر الأحمر، داعيا إلى المزيد من العمليات حتى يوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.

مسيرة حاشدة في صعدة نصرة لغزة هتفت للقسام وللمقاومة الفلسطينية

وشهدت مدينة صعدة، صباح الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار (معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة).

وشهدت محافظة صعدة مسيرات في ساحات المدينة والشهيد القائد وشعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح وآل سالم وجمعة بني بحر وعرو ببني بحر والعين في غافرة بالظاهر والقهرة بالظاهر وذويب بحيدان وربوع الحدود بمجز ومدينة جاوي وبوصان وبني عباد بمديرية مجز وساحة الجرشة بغمر ومركز مديرية قطابر ومركز مديرية كتاف، كما ستخرج مسيرات في ساحة الخميس بمنبه وساحة مركز مديرية شدا وساحة عُضْلَة بمديرية الحشوة بعد ظهر الجمعة.

ورفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني ورايات البراءة من أعداء الله والداعية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، هاتفين بعبارات الغضب والسخط ضد أمريكا وكيان العدو الصهيوني لما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني للشهر السادس على التوالي، والمنددة بالخذلان العربي والإسلامي للشعب الفلسطيني، والمؤكدة مواصلة الشعب اليمني في مناصرة فلسطين.

وندد المشاركون في المسيرات بالدعم الأمريكي والبريطاني والغربي الدعم اللامحدود للعدو الصهيوني لارتكاب المجازر وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

المصدر: المسيرة نت + المركز الاعلامي لأنصار الله