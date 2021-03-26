مستشفى دار الأمل الجامعي: كمية الأوكسجين لدينا تكفي حتى الساعة 4 من عصر اليوم

أعلنت إدارة مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك “أن كمية الاوكسيجين الموجودة في المستشفى هي بالكاد تكفي حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم، لتلبية حاجات زهاء سبعين مريض كورونا يعالجون في المستشفى، بالإضافة إلى المرضى المصابين بأمراض أخرى في قسم العناية الفائقة ويحتاجون بدورهم إلى الأوكسجين”.

وأضافت في بيان: “في ظل الظرف الصحي العصيب وامتلاء الأسرة بالمرضى وصعوبة تأمين الأوكسجين، فاننا قد نجد أنفسنا مضطرين وآسفين إلى تخفيض نسبة إشغال الأسرة بما يتناسب مع الكميات التي يتم تأمينها من الأوكسجين، وبالتالي عدم استقبال مرضى جدد، مع التأكيد أن نسبة اشغال أسرة الكورونا في المنطقة تكاد تصل إلى الحد الاقصى”.

ولفتت إدارة المستشفى إلى أن “شركة الأوكسجين التي نتعامل معها، درجت على ملء خزانات المستشفى التي تتسع لقرابة 7 طن كل يومين، ولكنها تأخرت في اليومين الأخيرين رغم الاتصالات المتكررة، إلى أن قامت بتأمين طن واحد فجر اليوم، وما زلنا بانتظار وصول كميات جديدة، ونأمل أن تتمكن الشركة من تغطية النقص الحاصل بالاوكسيجين لتفادي الكارثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام